В "Динамо" заявили об отсутствии зараженных коронавирусом. Шунин изолирован из-за ОРВИ

ТАСС, 6 ноября. Московское "Динамо" уведомило Российскую премьер-лигу (РПЛ) о том, что в клубе не выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В четверг стало известно, что тест вратаря московской команды и сборной России Антона Шунина на коронавирус показал сомнительный результат.

"Динамо" уведомило лигу, что по результатам лабораторного тестирования, проведенного 31 октября и 6 ноября, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди членов команды не выявлено. Вместе с тем из-за симптомов ОРВИ вратарь "Динамо" Антон Шунин был изолирован от команды", - говорится в сообщении.