{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

В "Динамо" заявили об отсутствии зараженных коронавирусом. Шунин изолирован из-за ОРВИ

В четверг стало известно, что тест на коронавирус Шунина показал сомнительный результат

ТАСС, 6 ноября. Московское "Динамо" уведомило Российскую премьер-лигу (РПЛ) о том, что в клубе не выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

На эту тему

В четверг стало известно, что тест вратаря московской команды и сборной России Антона Шунина на коронавирус показал сомнительный результат.

"Динамо" уведомило лигу, что по результатам лабораторного тестирования, проведенного 31 октября и 6 ноября, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди членов команды не выявлено. Вместе с тем из-за симптомов ОРВИ вратарь "Динамо" Антон Шунин был изолирован от команды", - говорится в сообщении.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
"Уфа" и "Сочи" в третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ
"Уфа" продлила серию без побед в чемпионате России до 12 матчей
Читать полностью