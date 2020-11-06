"Уфа" и "Сочи" в третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча завершилась со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе "Фишт".

В составе "Сочи" голом отметился Сергей Терехов (53-я минута). У "Уфы" забил Комнен Андрич (86) с пенальти, который арбитр Николай Волошин назначил после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Этот матч стал третьей очной встречей команд в рамках РПЛ, две предыдущие также закончились с ничейным счетом (0:0 и 1:1 в сезоне-2019/20). "Уфа" продлила свою серию без побед в РПЛ до 12 матчей (четыре ничейных результата и восемь поражений).

После 14 матчей "Сочи" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. "Уфа" идет 15-й с 7 баллами.

В следующем туре "Сочи" 22 ноября в гостях сыграет с московским ЦСКА. "Уфа" на следующий день примет подмосковные "Химки".