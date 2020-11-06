"Уфа" и "Сочи" в третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча завершилась со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе "Фишт".
В составе "Сочи" голом отметился Сергей Терехов (53-я минута). У "Уфы" забил Комнен Андрич (86) с пенальти, который арбитр Николай Волошин назначил после использования системы видеоассистента рефери (VAR).
Этот матч стал третьей очной встречей команд в рамках РПЛ, две предыдущие также закончились с ничейным счетом (0:0 и 1:1 в сезоне-2019/20). "Уфа" продлила свою серию без побед в РПЛ до 12 матчей (четыре ничейных результата и восемь поражений).
После 14 матчей "Сочи" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. "Уфа" идет 15-й с 7 баллами.
В следующем туре "Сочи" 22 ноября в гостях сыграет с московским ЦСКА. "Уфа" на следующий день примет подмосковные "Химки".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|13
|9
|1
|3
|25-10
|28
|2
|Зенит
|13
|8
|3
|2
|27-9
|27
|3
|Спартак
|13
|8
|3
|2
|22-13
|27
|4
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|15-10
|23
|5
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|6
|Ростов
|13
|7
|2
|4
|16-13
|23
|7
|Локомотив
|13
|6
|3
|4
|14-11
|21
|8
|Рубин
|13
|6
|3
|4
|21-18
|21
|9
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|16-16
|20
|10
|Краснодар
|13
|5
|3
|5
|22-15
|18
|11
|Урал
|13
|3
|5
|5
|9-13
|14
|12
|Тамбов
|13
|3
|3
|7
|11-16
|12
|13
|Арсенал
|13
|3
|3
|7
|16-25
|12
|14
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-25
|9
|15
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7
|16
|Ротор
|13
|1
|3
|9
|6-22
|6