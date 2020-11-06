Рубашко: "Сочи" обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС после матча РПЛ с "Уфой"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. "Сочи" намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по итогам матча 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. Гости сравняли счет в конце встречи с пенальти. По ходу второго тайма нападающий "Сочи" Антон Заболотный упал в штрафной площади "Уфы" после контакта с защитником гостей Алексеем Никитиным, однако помощник арбитра в том эпизоде зафиксировал офсайд.

"Мы сейчас проанализировали момент, который был с участием Антона Заболотного. Там не было положения "вне игры", когда его толкали в спину. Мне кажется, судьи на линии вообще не понимали, для чего они там находятся. Главный судья отработал нормально", - сказал Рубашко.

"Конечно, мы будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию. По пенальти в наши ворота я пока момента не видел и не проанализировал. У нас еще есть вопросы по удару Михи Мевли, там судья, по моему мнению, не разобрался. По нашему мнению, было очень много ошибок", - добавил генеральный директор "Сочи".

После 14 матчей "Сочи" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. "Уфа" идет 15-й с 7 баллами. В следующем туре "Сочи" в гостях сыграет с московским ЦСКА 22 ноября. "Уфа" на следующий день примет подмосковные "Химки".