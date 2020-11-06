Руководство "Уфы" уверено, что команда еще заявит о себе в РПЛ весной

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Уфы" должны заявить о себе в весенней части Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.

В пятницу "Уфа" сыграла вничью со счетом 1:1 в гостевом матче 14-го тура РПЛ против "Сочи" и занимает предпоследнее место в таблице, набрав семь очков. "Сочи" с 23 баллами находится на пятом месте.

"Я очень с оптимизмом смотрю в будущее. Мы с проблемами, которые сейчас есть, набираем футболистов и играем на равных с командой, которая претендует на еврокубки. С учетом того, что [Рашид] Рахимов (главный тренер "Уфы" - прим. ТАСС) и менеджмент поработает с кадрами, весной мы напомним об "Уфе", которая сама претендовала на еврокубки", - сказал Мурзагулов.

"У нас в игре стало больше организации и дисциплины, ужасно удивлен ошибкой [защитника] Леши Никитина, за которую я в свое время был изгнан с турнира, выступая за детскую команду "Рассвет" из Кумиртау. Я видел план Рахимова на игру - он мне был понятен, и команда, что мне нравится, играла очень организовано. Каждый снова стал понимать, что ему делать", - отметил он.

"Я не очень понимаю расхлябанность отдельных наших игроков, потому что они должны понимать, что комплектация команды не могла быть осуществлена из-за не пришедших вовремя средств. Они должны понимать, что у них уникальный шанс влиться в состав команды премьер-лиги, откуда люди уезжают, например, в "Манчестер Сити" или "Спартак". Такую мотивацию я вижу у многих, но у некоторых ее нет, и я этому удивляюсь. Я не говорю сейчас про Никитина, потому что, может, он плохо чувствовал себя, но я в ужасе, что он вытворял сегодня", - добавил Мурзагулов.

Наш гол выглядел логичным

Мурзагулов остался доволен игрой команды в Сочи. "Сегодня, в целом, все было хорошо за исключением ряда эпизодов. Тот гол, который мы пропустили, был абсолютно случаен, и хороших моментов больше у "Сочи" не было ни одного. Наш гол на этом фоне выглядел абсолютно логичным: у нас была острая атака и не одна, и эта передача шла сразу на двоих игроков, которые должны были замыкать", - отметил он.

"Одного из них сбили грубым ударом сзади, мне это было видно сразу, и у меня не было ни малейших сомнений, что будет пенальти, иначе был бы скандал", - добавил Мурзагулов.