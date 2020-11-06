Шайбеков: вера в свои силы помогла футболистам "Уфы" добиться ничьей в матче РПЛ с "Сочи"

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футболисты "Уфы" смогли настроиться на игру с "Сочи", вера в свои силы помогла команде добыть ничью в гостевом матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Ринат Шайбеков.

Матч прошел на стадионе "Фишт" в Сочи в пятницу и завершился со счетом 1:1. "Уфа" забила ответный мяч в конце матча.

"Очень тяжелая игра, в первую очередь нужно было переломить моральное состояние, долго не набирали очки, команда должна была в себя поверить, - сказал Шайбеков. - Благодарим своих болельщиков, которых на выездной игре тоже было очень много. Знаем, что и весь четырехмиллионный Башкортостан сидел сегодня у экранов телевизоров и болел за команду. Очень жаль, что в конце Дмитрий Сысуев не смог реализовать еще один момент, но все равно вышло здорово".

"Игра, считаю, была наша, футболисты полностью выполнили установку тренера, ребята хотели выиграть. Соперник местами отбивался. А гол пропустили после своей нелепой ошибки. Тем не менее всех, кто переживал, болел за Уфу, поздравляю с первым очком под руководством нового тренерского штаба", - добавил Шайбеков.

После 14 матчей "Уфа" поднялась на 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.