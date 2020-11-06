"Химки" уступили "Фенербахче", проиграв шестой матч из семи в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 6 ноября. Российский баскетбольный клуб "Химки" уступил турецкому "Фенербахче" со счетом 71:83 в гостевом матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на "Улкер Спортс Арене" в Стамбуле.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Химок" Джордан Микки, набравший 19 очков.

Защитник "Фенербахче" Нандо де Коло, ранее выступавший за московский ЦСКА, получил травму в первой четверти и не смог продолжить игру.

"Химки" проиграли шестой из семи матчей Евролиги и занимают последнее место в турнирной таблице. На счету "Фенербахче" четыре победы в семи играх и четвертое место в таблице.

В следующем матче "Химки" сыграют дома с итальянским "Миланом" 13 ноября. "Фенербахче" 12 ноября на выезде встретится с испанской "Барселоной".