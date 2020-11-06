Первый турнир по борьбе с участием школьников России и США запланирован на лето 2021 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Первый в истории турнир по спортивной борьбе с участием школьников России и США может пройти летом 2021 года, решение было принято комиссией Объединенного мира борьбы (UWW) "Спорт для всех", заседание которой прошло в рамках Гран-при Москвы. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии Георгий Брюсов.

В заседании комиссии по видеосвязи принял участие президент UWW Ненад Лалович, отметивший необходимость вовлечения юной аудитории в спортивную борьбу, а также повышения доступности вида спорта.

"Новым, но уже зарекомендовавшим себя инструментом для решения этих задач в России стала комплексная программа "Борьбу - в школу!", которая успешно реализуется в Башкирии, Калининградской, Московской, Ульяновской и других областях, - рассказал Брюсов ТАСС. - Легенды борьбы президент ФСБР Михаил Мамиашвили и сенатор Александр Карелин рассказали о программе, охватывающей уже более 10 тысяч школьников в 40 регионах России, и ее методическом обеспечении. Член комиссии из Украины Дина Харенко предложила адаптировать методики программы для использования на постсоветском пространстве, а член комиссии из США Энди Бартс предложил провести и сделать традиционными соревнования по борьбе между российскими и американскими школьниками, дебют может пройти уже летом 2021 года".

В расширенном заседании комиссии и международном круглом столе "Спорт для всех против COVID-19" также приняли участие двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе сенатор Арсен Фадзаев, генеральный секретарь НОК Болгарии Белчо Горанов, глава департамента UWW по развитию Дека Немки (Нидерланды), член исполкома UWW-Europe Ондер Якши (Турция), глава Ассоциации пляжных видов спорта России Илья Володарский и эксперт в сфере международного спортивного консалтинга Маркус Кеч (Австрия).

Дискуссионную программу подготовил "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс, который является организатором Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума во Владивостоке и других крупных деловых мероприятий.