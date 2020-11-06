Карелин предложил UWW идею новой международной программы для развития борьбы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Трехкратный победитель Олимпийских игр в греко-римской борьбе, сенатор Александр Карелин выступил на заседании комиссии Объединенного мира борьбы (UWW) "Спорт для всех" с идеей задействовать прославленных борцов для расширения числа занимающихся этим видом спорта в мире. Заседание комиссии прошло в рамках Гран-при Москвы по спортивной борьбе, который состоится 7-8 ноября.

Карелин рассказал членам комиссии о реализации программы "Борьбу - в школу!" в Башкирии и Ульяновской области и подчеркнул значимость "миссионерской программы" на глобальном уровне.

"Идея в том, чтобы именитые борцы системно проехались по различным континентам со встречами и мастер-классами, что может помочь еще не определившемуся молодому человеку сделать выбор в пользу борьбы. В век санитарных ограничений, возможно, сложно будет прикоснуться к прославленному спортсмену, но есть уникальная возможность прикоснуться к истории, задать вопрос. Предлагаю сделать эту программу стройной, постоянной и взаимозаменяемой, чтобы страны для организации более интересной программы семинаров обменивались своими представителями", - сказал Карелин.

Комиссию UWW "Спорт для всех" возглавляет заместитель наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов. В расширенном заседании комиссии и международном круглом столе "Спорт для всех против COVID-19" приняли участие президент UWW Ненад Лалович (в формате видеосвязи), президент ФСБР Михаил Мамиашвили, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, сенатор Арсен Фадзаев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Болгарии Белчо Горанов, члены комиссии "Спорт для всех" Энди Барт (США), Таня Кога (Япония) и Дина Харенко (Украина), глава департамента UWW по развитию Дека Немки (Нидерланды), член исполкома UWW-Europe Ондер Якши (Турция), глава Ассоциации пляжных видов спорта России Илья Володарский и эксперт в сфере международного спортивного консалтинга Маркус Кеч (Австрия).