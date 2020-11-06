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Летние неолимпийские виды спорта

Россияне Кольцов и Кадочников вылетели после первого раунда командного ЧМ по дартсу

Они проиграли валлийцам Гервину Прайсу и Джонни Клэйтону, входящим в число фаворитов
Описание
© EPA/DEAN LEWINS

ТАСС, 6 ноября. Россияне Борис Кольцов и Алексей Кадочников проиграли Гервину Прайсу и Джонни Клэйтону из Уэльса в первом раунде командного чемпионата мира по дартсу. Соревнования проходят в австрийском Зальцбурге.

Валлийцы, посеянные на турнире под вторым номером, победили во всех пяти легах. В следующем раунде они встретятся с шотландцами Джоном Хендерсоном и Робертом Торнтоном. Россияне завершили участие в турнире.

В 2019 году победителями турнира стали шотландцы Гэри Андерсон и Питер Райт. Соревнования завершатся в воскресенье.

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