Россияне Кольцов и Кадочников вылетели после первого раунда командного ЧМ по дартсу

ТАСС, 6 ноября. Россияне Борис Кольцов и Алексей Кадочников проиграли Гервину Прайсу и Джонни Клэйтону из Уэльса в первом раунде командного чемпионата мира по дартсу. Соревнования проходят в австрийском Зальцбурге.

Валлийцы, посеянные на турнире под вторым номером, победили во всех пяти легах. В следующем раунде они встретятся с шотландцами Джоном Хендерсоном и Робертом Торнтоном. Россияне завершили участие в турнире.

В 2019 году победителями турнира стали шотландцы Гэри Андерсон и Питер Райт. Соревнования завершатся в воскресенье.