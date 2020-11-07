"Спартак" в попытке вернуть лидерство. Тремя матчами продолжится 14-й тур РПЛ

Красно-белые в прошлом туре проиграли на своем поле "Ростову" со счетом 0:1 и упустили лидерство в турнирной таблице. В активе "Спартака" 27 очков, столько же у "Зенита", который опережает столичную команду по дополнительным показателям. На первой строчке располагается ЦСКА, имеющий на одно очко больше. ЦСКА и "Зенит" проведут свои матчи в воскресенье, поэтому в случае победы "Спартак" вернет себе лидерство как минимум на сутки.

Прошлогодний матч в Екатеринбурге был первым выездом за пределы Москвы для главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Тогда команды голов не забили. Немецкий специалист вернется на скамейку после дисквалификации за перебор карточек.

Красно-белые в последних четырех выездных матчах нынешнего чемпионата набрали максимальные 12 очков, забивая как минимум по два мяча за игру. "Урал" с 14 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. "Спартак" и "Урал" в рамках премьер-лиги встречались между собой 22 раза. Красно-белые одержали 14 побед при шести поражениях и двух ничьих. В прошлом сезоне столичная команда не сумела ни разу обыграть "Урал", уступив дома со счетом 1:2.

Встреча между "Уралом" и "Спартаком" начнется в 14:00 мск.

Парфенов дебютирует матчем с "Ротором"

"Арсенал" выйдет на матч с "Ротором" (начало - 16:30 мск) под руководством обновленного тренерского штаба. После поражений от ЦСКА (1:5) и "Рубина" (1:3) Сергея Подпалого на посту главного тренера сменил Дмитрий Парфенов. В 2012 году он помог команде пробиться из любительской лиги во второй дивизион, после чего завершил игровую карьеру и начал тренерскую. "Арсенал" на данный момент с 12 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.