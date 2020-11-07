"Спартак" в попытке вернуть лидерство. Тремя матчами продолжится 14-й тур РПЛ

ТАСС, 7 ноября. Тремя матчами в субботу продолжится программа 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В стартовой встрече дня московский "Спартак" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом".
Красно-белые в прошлом туре проиграли на своем поле "Ростову" со счетом 0:1 и упустили лидерство в турнирной таблице. В активе "Спартака" 27 очков, столько же у "Зенита", который опережает столичную команду по дополнительным показателям. На первой строчке располагается ЦСКА, имеющий на одно очко больше. ЦСКА и "Зенит" проведут свои матчи в воскресенье, поэтому в случае победы "Спартак" вернет себе лидерство как минимум на сутки.
Прошлогодний матч в Екатеринбурге был первым выездом за пределы Москвы для главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Тогда команды голов не забили. Немецкий специалист вернется на скамейку после дисквалификации за перебор карточек.
Красно-белые в последних четырех выездных матчах нынешнего чемпионата набрали максимальные 12 очков, забивая как минимум по два мяча за игру. "Урал" с 14 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. "Спартак" и "Урал" в рамках премьер-лиги встречались между собой 22 раза. Красно-белые одержали 14 побед при шести поражениях и двух ничьих. В прошлом сезоне столичная команда не сумела ни разу обыграть "Урал", уступив дома со счетом 1:2.
Встреча между "Уралом" и "Спартаком" начнется в 14:00 мск.
Парфенов дебютирует матчем с "Ротором"
"Арсенал" выйдет на матч с "Ротором" (начало - 16:30 мск) под руководством обновленного тренерского штаба. После поражений от ЦСКА (1:5) и "Рубина" (1:3) Сергея Подпалого на посту главного тренера сменил Дмитрий Парфенов. В 2012 году он помог команде пробиться из любительской лиги во второй дивизион, после чего завершил игровую карьеру и начал тренерскую. "Арсенал" на данный момент с 12 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
Дебют Парфенова на новом посту придется на домашний матч с "Ротором". Команда из Волгограда с шестью очками занимает последнее, 16-е место, при этом все свои баллы подопечные Александра Хацкевича набрали на выезде. В составе "Арсенала" по-прежнему травмирован лучший бомбардир команды прошлого сезона нападающий Евгений Луценко. Из-за повреждений в предстоящем матче у хозяев также не сыграют Кирилл Комбаров и Георгий Костадинов.
В заключительном матче игрового дня "Тамбов" в Саранске примет "Ахмат", встреча начнется в 19:00. Тамбовчане занимают 12-е место в таблице, набрав 12 очков, "Ахмат" с 20 баллами идет девятым. В нынешнем сезоне финансовой поддержки от региона "Тамбов" еще не получал. Это привело к появлению задолженности по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба.
Перед матчем с "Ахматом" "Тамбов" имеет и кадровые проблемы. Из-за дисквалификаций в предстоящей встрече на поле не выйдут Антон Килин, Александр Каплиенко и Гурам Тетрашвили. У гостей по той же причине не сыграет полузащитник Исмаэл.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|13
|9
|1
|3
|25-10
|28
|2
|Зенит
|13
|8
|3
|2
|27-9
|27
|3
|Спартак
|13
|8
|3
|2
|22-13
|27
|4
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|15-10
|23
|5
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|6
|Ростов
|13
|7
|2
|4
|16-13
|23
|7
|Локомотив
|13
|6
|3
|4
|14-11
|21
|8
|Рубин
|13
|6
|3
|4
|21-18
|21
|9
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|16-16
|20
|10
|Краснодар
|13
|5
|3
|5
|22-15
|18
|11
|Урал
|13
|3
|5
|5
|9-13
|14
|12
|Тамбов
|13
|3
|3
|7
|11-16
|12
|13
|Арсенал
|13
|3
|3
|7
|16-25
|12
|14
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-25
|9
|15
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7
|16
|Ротор
|13
|1
|3
|9
|6-22
|6