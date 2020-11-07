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Футбол в России

"Спартак" в попытке вернуть лидерство. Тремя матчами продолжится 14-й тур РПЛ

Красно-белые на выезде сыграют с "Уралом"
Роман Зобнин ("Спартак") и Рафал Аугустыняк ("Урал") Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Роман Зобнин ("Спартак") и Рафал Аугустыняк ("Урал")
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 7 ноября. Тремя матчами в субботу продолжится программа 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В стартовой встрече дня московский "Спартак" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом".

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Красно-белые в прошлом туре проиграли на своем поле "Ростову" со счетом 0:1 и упустили лидерство в турнирной таблице. В активе "Спартака" 27 очков, столько же у "Зенита", который опережает столичную команду по дополнительным показателям. На первой строчке располагается ЦСКА, имеющий на одно очко больше. ЦСКА и "Зенит" проведут свои матчи в воскресенье, поэтому в случае победы "Спартак" вернет себе лидерство как минимум на сутки.

Прошлогодний матч в Екатеринбурге был первым выездом за пределы Москвы для главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Тогда команды голов не забили. Немецкий специалист вернется на скамейку после дисквалификации за перебор карточек.

Красно-белые в последних четырех выездных матчах нынешнего чемпионата набрали максимальные 12 очков, забивая как минимум по два мяча за игру. "Урал" с 14 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. "Спартак" и "Урал" в рамках премьер-лиги встречались между собой 22 раза. Красно-белые одержали 14 побед при шести поражениях и двух ничьих. В прошлом сезоне столичная команда не сумела ни разу обыграть "Урал", уступив дома со счетом 1:2.

Встреча между "Уралом" и "Спартаком" начнется в 14:00 мск.

Парфенов дебютирует матчем с "Ротором"

"Арсенал" выйдет на матч с "Ротором" (начало - 16:30 мск) под руководством обновленного тренерского штаба. После поражений от ЦСКА (1:5) и "Рубина" (1:3) Сергея Подпалого на посту главного тренера сменил Дмитрий Парфенов. В 2012 году он помог команде пробиться из любительской лиги во второй дивизион, после чего завершил игровую карьеру и начал тренерскую. "Арсенал" на данный момент с 12 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

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Дебют Парфенова на новом посту придется на домашний матч с "Ротором". Команда из Волгограда с шестью очками занимает последнее, 16-е место, при этом все свои баллы подопечные Александра Хацкевича набрали на выезде. В составе "Арсенала" по-прежнему травмирован лучший бомбардир команды прошлого сезона нападающий Евгений Луценко. Из-за повреждений в предстоящем матче у хозяев также не сыграют Кирилл Комбаров и Георгий Костадинов.

В заключительном матче игрового дня "Тамбов" в Саранске примет "Ахмат", встреча начнется в 19:00. Тамбовчане занимают 12-е место в таблице, набрав 12 очков, "Ахмат" с 20 баллами идет девятым. В нынешнем сезоне финансовой поддержки от региона "Тамбов" еще не получал. Это привело к появлению задолженности по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба.

Перед матчем с "Ахматом" "Тамбов" имеет и кадровые проблемы. Из-за дисквалификаций в предстоящей встрече на поле не выйдут Антон Килин, Александр Каплиенко и Гурам Тетрашвили. У гостей по той же причине не сыграет полузащитник Исмаэл.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА1391325-1028
2Зенит1383227-927
3Спартак1383222-1327
4Динамо1372415-1023
5Сочи1465322-2023
6Ростов1372416-1323
7Локомотив1363414-1121
8Рубин1363421-1821
9Ахмат1362516-1620
10Краснодар1353522-1518
11Урал133559-1314
12Тамбов1333711-1612
13Арсенал1333716-2512
14Химки1323813-259
15Уфа141498-277
16Ротор131396-226

 

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