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Баскетбольные еврокубки

ЦСКА на выезде обыграл "Панатинаикос" в матче баскетбольной Евролиги

Игра закончилась со счетом 89:83
Баскетболист ЦСКА Дэниэл Хэккет EPA-EFE/Georgia Panagopoulou
Описание
Баскетболист ЦСКА Дэниэл Хэккет
© EPA-EFE/Georgia Panagopoulou

ТАСС, 7 ноября. ЦСКА в гостях со счетом 89:83 обыграл греческий "Панатинаикос" в матче седьмого тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на крытой площадке Афинского олимпийского спортивного комплекса.

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Самым результативным игроком матча стал защитник греческого клуба Неманья Недович, набравший 19 очков.

ЦСКА в семи матчах Евролиги одержал четыре победы, на счету "Панатинаикоса" две победы в пяти играх. В следующем туре российский клуб 12 ноября примет испанскую "Басконию", команда из Греции на следующий день проведет домашнюю игру против турецкого "Анадолу Эфес".

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