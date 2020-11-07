ЦСКА на выезде обыграл "Панатинаикос" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 7 ноября. ЦСКА в гостях со счетом 89:83 обыграл греческий "Панатинаикос" в матче седьмого тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на крытой площадке Афинского олимпийского спортивного комплекса.

Самым результативным игроком матча стал защитник греческого клуба Неманья Недович, набравший 19 очков.

ЦСКА в семи матчах Евролиги одержал четыре победы, на счету "Панатинаикоса" две победы в пяти играх. В следующем туре российский клуб 12 ноября примет испанскую "Басконию", команда из Греции на следующий день проведет домашнюю игру против турецкого "Анадолу Эфес".