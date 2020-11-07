Российские спортсмены завоевали семь медалей в первый день чемпионата мира по самбо

ТАСС, 7 ноября. Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день чемпионата мира в Сербии. Соревнования проходят в городе Нови-Сад.

Чемпионами мира стали Елена Бондарева (весовая категория - до 48 кг), Гульфия Мухтарова (до 60 кг), Андрей Кубарков (до 52 кг), Никита Клецков (до 68 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг). Бронзовую медаль завоевала Татьяна Зенченко (до 72 кг). Разыгрывалось шесть комплектов наград.

Еще за три комплекта боролись спортсмены в боевом самбо. На счету российских спортсменов одна золотая медаль - на счету Мухтара Гамзаева (до 57 кг).

Чемпионаты мира по самбо проходят ежегодно с 1973 года. Текущее мировое первенство завершится 8 ноября. Изначально турнир должен был пройти в Ашхабаде, но в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, Федерация самбо Туркменистана была вынуждена отказаться от его организации.