{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Российские спортсмены завоевали семь медалей в первый день чемпионата мира по самбо

На счету российских самбистов шесть золотых наград и одна бронзовая

ТАСС, 7 ноября. Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день чемпионата мира в Сербии. Соревнования проходят в городе Нови-Сад.

Чемпионами мира стали Елена Бондарева (весовая категория - до 48 кг), Гульфия Мухтарова (до 60 кг), Андрей Кубарков (до 52 кг), Никита Клецков (до 68 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг). Бронзовую медаль завоевала Татьяна Зенченко (до 72 кг). Разыгрывалось шесть комплектов наград.

Еще за три комплекта боролись спортсмены в боевом самбо. На счету российских спортсменов одна золотая медаль - на счету Мухтара Гамзаева (до 57 кг).

Чемпионаты мира по самбо проходят ежегодно с 1973 года. Текущее мировое первенство завершится 8 ноября. Изначально турнир должен был пройти в Ашхабаде, но в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, Федерация самбо Туркменистана была вынуждена отказаться от его организации.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
ММА
Керефов защитил титул чемпиона ACA
Боец победил Курбана Гаджиева единогласным решением судей
Читать полностью