Итудис: баскетболисты ЦСКА проявили самообладание в матче Евролиги с "Панатинаикосом"

ТАСС, 7 ноября. Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА проявили самообладание в гостевой встрече Евролиги с греческим "Панатинаикосом". Такое мнение выразил главный тренер московской команды Димитрис Итудис, его комментарий приводит пресс-служба армейцев.
В пятницу ЦСКА победил "Панатинаикос" со счетом 89:83.
"Думаю, мы проявили самообладание, когда они дважды возвращались в игру, хотя это и проблема, когда таким образом теряешь разницу. Мы контролировали большую часть матча, но баскетбол - это игра рывков, и у "Панатинаикоса" были свои рывки. Но мы были достаточно спокойны, верили в успех и возвращали двузначный перевес", - сказал Итудис.
ЦСКА поднялся на седьмое место в турнирной таблице, одержав четвертую победу в седьмом матче. "Панатинаикос" располагается на 13-й строчке с двумя победами в пяти встречах.