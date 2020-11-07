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Баскетбольные еврокубки

Итудис: баскетболисты ЦСКА проявили самообладание в матче Евролиги с "Панатинаикосом"

Армейцы победили со счетом 89:83

ТАСС, 7 ноября. Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА проявили самообладание в гостевой встрече Евролиги с греческим "Панатинаикосом". Такое мнение выразил главный тренер московской команды Димитрис Итудис, его комментарий приводит пресс-служба армейцев.

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В пятницу ЦСКА победил "Панатинаикос" со счетом 89:83.

"Думаю, мы проявили самообладание, когда они дважды возвращались в игру, хотя это и проблема, когда таким образом теряешь разницу. Мы контролировали большую часть матча, но баскетбол - это игра рывков, и у "Панатинаикоса" были свои рывки. Но мы были достаточно спокойны, верили в успех и возвращали двузначный перевес", - сказал Итудис.

ЦСКА поднялся на седьмое место в турнирной таблице, одержав четвертую победу в седьмом матче. "Панатинаикос" располагается на 13-й строчке с двумя победами в пяти встречах.

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