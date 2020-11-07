Итудис: баскетболисты ЦСКА проявили самообладание в матче Евролиги с "Панатинаикосом"

В пятницу ЦСКА победил "Панатинаикос" со счетом 89:83.

"Думаю, мы проявили самообладание, когда они дважды возвращались в игру, хотя это и проблема, когда таким образом теряешь разницу. Мы контролировали большую часть матча, но баскетбол - это игра рывков, и у "Панатинаикоса" были свои рывки. Но мы были достаточно спокойны, верили в успех и возвращали двузначный перевес", - сказал Итудис.

ЦСКА поднялся на седьмое место в турнирной таблице, одержав четвертую победу в седьмом матче. "Панатинаикос" располагается на 13-й строчке с двумя победами в пяти встречах.