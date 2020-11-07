СМИ: футболист "Барселоны" Пике готов помочь с финансированием ремонта стадиона "Камп Ноу"

ТАСС, 7 ноября. Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике готов помочь с финансированием реконструкции стадиона "Камп Ноу". Об этом сообщает издание Marca.

"Камп Ноу" построен в 1957 году, это крупнейший стадион в Европе. Он вмещает 99 354 зрителя.

Идея увеличить вместимость стадиона до 105 тыс. была впервые предложена в 2014 году, тогда работы оценивались в €600 млн. На данный момент ожидается, что для реконструкции необходимо €725 млн. По информации источника, Пике выразил готовность помочь с финансированием и выступить в качестве посредника между клубом и компаниями, желающими вложиться в проект.

Пике в составе "Барселоны" восемь раз становился чемпионом Испании и шесть раз выигрывал кубок страны. 33-летний защитник является трехкратным победителем Лиги чемпионов, также он становился чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед". В составе испанской национальной сборной Пике побеждал на чемпионате мира (2010) и чемпионате Европы (2012).