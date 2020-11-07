Проводников готов вернуться в бокс ради поединка с Брэдли или Джонсом

В конце апреля 2020 года менеджер спортсмена Вадим Корнилов сообщал ТАСС, что Проводников может провести бой в конце текущего года. Сам боксер в конце августа в своем аккаунте в Instagram сообщал, что не видит мотивации для возвращения на ринг и считает свой стиль ведения поединка травмоопасным.

"Чтобы сегодня у меня появилось желание выйти в ринг, это должен быть бой, который будет представлять для меня историю, - сказал 36-летний Проводников. - Один из первых боев, который я могу назвать, - бой с Тимоти Брэдли. Если люди от Роя Джонса мне сегодня позвонят и скажут, что хотели бы [провести бой с Проводниковым], вот ради этого боя я готов сразу собрать сумку, не задумываясь уволиться с работы и сразу поехать. Для меня это история, такое ощущение, что мы оба что-то не досказали, не поставили точку, а так просто, чтобы время потратить, здоровье, чтобы с кем-то подраться и кого-то потешить - мне это не интересно".

По его словам, он открыт для предложений, но те, что поступают, ему не интересны и не мотивируют выйти в ринг. Он не стал пояснять, от кого конкретно они приходят, лишь уточнив, что в конце августа - сентябре ему и его менеджеру было много звонков, в том числе от Федерации бокса. Спортсмен также подчеркнул, что деньги ему не интересны.

"Деньги меня вообще не интересуют, если бы они мне нужны были, я бы сегодня боксировал с кем угодно и когда угодно, - сказал боксер. - Я никогда ради денег и славы не выходил в ринг. Спорт мне нужен для поддержания энергии, позитива, настроения, здоровья, у меня другие цели, заботы. Есть работа на благо своего народа, стараюсь больше времени проводить со своей семьей, детьми".

"Мой бокс бездарен"

На вопрос, сколько времени ему понадобится на набор формы и подготовку к поединку, если поступит предложение о бое с Брэдли или Джонсом, он ответил, что около двух месяцев. "Я думаю, что держу себя в хорошей форме, тренируюсь почти каждый день, бегаю минимум три-четыре раза в неделю утром по 10 км, - рассказал Проводников. - Я в хорошей форме - не пью, не курю, веду здоровый образ жизни, поэтому, чтобы выйти в ринг, мне сегодня достаточно пройти обычную двухмесячную тренировочную подготовку, чтобы набрать форму в спаррингах, и этого достаточно будет".