Проводников готов вернуться в бокс ради поединка с Брэдли или Джонсом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Руслан Проводников готов вернуться в ринг ради боя с Тимоти Брэдли или Роем Джонсом - младшим. Об этом он сообщил ТАСС.
В конце апреля 2020 года менеджер спортсмена Вадим Корнилов сообщал ТАСС, что Проводников может провести бой в конце текущего года. Сам боксер в конце августа в своем аккаунте в Instagram сообщал, что не видит мотивации для возвращения на ринг и считает свой стиль ведения поединка травмоопасным.
"Чтобы сегодня у меня появилось желание выйти в ринг, это должен быть бой, который будет представлять для меня историю, - сказал 36-летний Проводников. - Один из первых боев, который я могу назвать, - бой с Тимоти Брэдли. Если люди от Роя Джонса мне сегодня позвонят и скажут, что хотели бы [провести бой с Проводниковым], вот ради этого боя я готов сразу собрать сумку, не задумываясь уволиться с работы и сразу поехать. Для меня это история, такое ощущение, что мы оба что-то не досказали, не поставили точку, а так просто, чтобы время потратить, здоровье, чтобы с кем-то подраться и кого-то потешить - мне это не интересно".
По его словам, он открыт для предложений, но те, что поступают, ему не интересны и не мотивируют выйти в ринг. Он не стал пояснять, от кого конкретно они приходят, лишь уточнив, что в конце августа - сентябре ему и его менеджеру было много звонков, в том числе от Федерации бокса. Спортсмен также подчеркнул, что деньги ему не интересны.
"Деньги меня вообще не интересуют, если бы они мне нужны были, я бы сегодня боксировал с кем угодно и когда угодно, - сказал боксер. - Я никогда ради денег и славы не выходил в ринг. Спорт мне нужен для поддержания энергии, позитива, настроения, здоровья, у меня другие цели, заботы. Есть работа на благо своего народа, стараюсь больше времени проводить со своей семьей, детьми".
"Мой бокс бездарен"
На вопрос, сколько времени ему понадобится на набор формы и подготовку к поединку, если поступит предложение о бое с Брэдли или Джонсом, он ответил, что около двух месяцев. "Я думаю, что держу себя в хорошей форме, тренируюсь почти каждый день, бегаю минимум три-четыре раза в неделю утром по 10 км, - рассказал Проводников. - Я в хорошей форме - не пью, не курю, веду здоровый образ жизни, поэтому, чтобы выйти в ринг, мне сегодня достаточно пройти обычную двухмесячную тренировочную подготовку, чтобы набрать форму в спаррингах, и этого достаточно будет".
"Но при этом я самокритичен к себе, поэтому отмечу, что мой бокс - он бездарен, так может каждый. Это я говорю искренне, это разве талант? Вот Флойд Мэйуэзер - это шахматы", - добавил боксер.
Проводников отметил, что в 2020 году точно не выйдет в ринг, а бой, если и будет, то не ранее 2021 года. "Нет, конечно. В этом году я точно не соберусь в ринг", - заявил экс-чемпион мира.
Проводников провел последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине - младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. Наибольшую известность Проводников получил после боя за титул чемпиона мира WBO в весе до 66,68 кг с Брэдли, которому проиграл по очкам, но отправил соперника в нокдаун в заключительном, 12-м раунде и был близок к досрочной победе на последних секундах. В настоящий момент Проводников является депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.
Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений. В активе Брэдли 33 победы (13 нокаутом), два поражения и одна ничья.