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НХЛ

СМИ: НХЛ планирует официально утвердить дату начала нового сезона в течение 7-10 дней

Лига по-прежнему планирует начать новый сезон 1 января, о чем ранее заявлял комиссар НХЛ Гэри Беттмэн

ТАСС, 7 ноября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) надеется объявить о дате старта следующего сезона в течение 7-10 дней. Об этом в своем Twitter сообщил журналист канадского телеканала TVA Рено Лавуа.

Отмечается, что лига по-прежнему планирует начать новый сезон 1 января, о чем ранее заявлял комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Регулярный чемпионат НХЛ минувшего сезона был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В Кубке Стэнли победу одержала "Тампа", за которую выступают россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Александр Волков.

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