СМИ: НХЛ планирует официально утвердить дату начала нового сезона в течение 7-10 дней

ТАСС, 7 ноября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) надеется объявить о дате старта следующего сезона в течение 7-10 дней. Об этом в своем Twitter сообщил журналист канадского телеканала TVA Рено Лавуа.
Отмечается, что лига по-прежнему планирует начать новый сезон 1 января, о чем ранее заявлял комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.
Регулярный чемпионат НХЛ минувшего сезона был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В Кубке Стэнли победу одержала "Тампа", за которую выступают россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Александр Волков.