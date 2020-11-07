СМИ: "Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Атлетико" Эрреры

ТАСС, 7 ноября. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в приобретении мексиканского полузащитника мадридского "Атлетико" Эктора Эрреры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что будущее 30-летнего футболиста в испанском клубе оказалось под вопросом после прихода в команду полузащитника Жоффре Кондогбья. За ситуацией внимательно следит "Порту", за который Эррера выступал с 2013 по 2019 год. "Зенит" готов сделать более выгодное в финансовом плане предложение.

Эррера выступает за "Атлетико" с 2019 года. Всего в составе команды он провел 37 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Эррера является чемпионом Португалии в составе "Порту", а в 2012 году, выступая за сборную Мексики, стал победителем Олимпийских игр в Лондоне.