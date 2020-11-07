Тесты на коронавирус футболистов "Реала" Каземиро и Азара дали положительный результат

ТАСС, 7 ноября. Тесты на коронавирус полузащитников испанского футбольного клуба "Реал" Каземиро и Эдена Азара показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты сдали тесты в пятницу. В субботу оба игрока сдали анализы на антитела, результат тестирования дал отрицательный результат. Также сообщается, что тесты всех игроков, тренеров и сотрудников клуба, которые контактировали с Каземиро и Азаром, коронавирус не выявили.

В ближайшем туре чемпионата Испании "Реал" в воскресенье в гостях должен сыграть с "Валенсией", в составе которой выступает российский полузащитник Денис Черышев. В турнирной таблице мадридская команда занимает второе место, набрав 16 очков, лидирующий "Реал Сосьедад" имеет в активе на одно очко больше.