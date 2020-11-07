Трусова заявила, что хотела бы показать все сложные прыжки на этапе Кубка России в Казани

ТАСС, 7 ноября. Российская фигуристка Александра Трусова хотела бы исполнить все сложные прыжки на этапе Кубка России в Казани. Об этом спортсменка заявила в эфире Первого канала.

В воскресенье в Казани стартует четвертый этап Кубка России.

"Я хотела сделать все прыжки. Всегда хотела больше в программу вставить. Сейчас я и над этим работаю, и мне действительно нравится кататься. Я такого не чувствовала никогда. Реально чувствую, как меняется скольжение", - сказала Трусова.

Трусова - бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года, в ее активе также бронзовая награда финала серии Гран-при. Спортсменка делала пять четверных прыжков в произвольной программе в прошлом сезоне, однако ей ни разу не удалось выполнить все прыжки чисто. Тогда Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе, в мае она перешла к Евгению Плющенко.