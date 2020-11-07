Штангистка Масхадова дисквалифицирована на восемь лет за незаконное участие в полумарафоне

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Штангистка Амина Масхадова, ранее дисквалифицированная на восемь лет за употребление допинга, удлинила срок своего наказания вдвое из-за незаконного участия в красноярском Рождественском полумарафоне, который состоялся 7 января. Об этом ТАСС сообщил антидопинговый координатор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

Масхадова, родившаяся в Красноярске и до 2009 года выступавшая как Юлия Артемьева, является пятикратной чемпионкой России. Первый раз она была дисквалифицирована на два года за употребление допинга в июне 2013 года. За повторное нарушение антидопинговых правил, случившееся практически сразу после того, как было отбыто первое наказание, спортсменка была отстранена от спорта на восемь лет до августа 2023 года.

"Масхадова, будучи дисквалифицированной до 2023 года, вышла 7 января на старт Рождественского марафона в Красноярске, что является нарушением правил отбытия наказания. Она была дисквалифицирована на восемь лет, отсчет срока начнется на следующий день после завершения предыдущего отстранения", - сказал Петров.

Согласно антидопинговым правилам лицо, отбывающее дисквалификацию, не имеет права в любом качестве (спортсмен, тренер, менеджер и т.д.) принимать участие в соревнованиях по любому другому олимпийскому виду спорта.

Масхадова, которой 21 августа исполнилось 35 лет, пробежала красноярский Рождественский полумарафон - 2020 за 1 час 32 минуты 30 секунд и могла претендовать на победу в женском забеге, если бы ее результат не был оперативно аннулирован.

По данным портала Probeg.org, за период своей дисквалификации, начавшейся 12 августа 2015 года, Масхадова до красноярского полумарафона - 2020 принимала участие в 26 беговых соревнованиях (марафонах, полумарафонах, горных кроссах и забегах, трейлах и т.д.), а во время своей первой дисквалификации - как минимум в восьми.