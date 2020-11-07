Бегунья Ибаева стала 39-м российским спортсменом, отбывающим наказание за мельдоний

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Бегунья Маржана Ибаева, специализирующаяся на дистанциях 200 м, 400 м и 800 м, стала 39-м российским спортсменом, отбывающим в настоящее время дисквалификацию за употребление мельдония. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

О четырехлетней дисквалификации спортсменки было объявлено 3 ноября. В пробе Ибаевой, взятой после командного чемпионата России, который проходил в сентябре в Сочи, кроме мельдония были также обнаружены метаболит дростанолона, дегидрохлорметилтестостерон и станозолол. Зимой 2020 года на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа в помещении Ибаева показала лучшие результаты в беге на 60 м, 200 м и 400 м.

23 из 39 отбывающих наказание за мельдоний атлетов являются представителями олимпийских видов спорта. Мельдоний в допинг-пробе стал основанием для дисквалификации российских представителей в таких олимпийских видах спорта, как борьба, велоспорт, легкая атлетика, футбол, бокс, керлинг, стендовая стрельба, плавание и лыжные гонки. В частности, отбывает наказание керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Олимпиады-2018 в соревнованиях смешанных пар. Среди представителей неолимпийских видов спорта, уличенных в употреблении мельдония, девять человек являются пауэрлифтерами.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.