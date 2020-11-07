"Тамбов" сообщил о госпитализации главного тренера Первушина с подозрением на пневмонию

ТАСС, 7 ноября. Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Сергей Первушин госпитализирован с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что тест на коронавирус, проведенный ранее, показал отрицательный результат.
Исполняющим обязанности главного тренера в матче 14-го тура "Тамбов" - "Ахмат" будет Тимур Шипшев. Встреча пройдет в субботу, начало матча в 19:00 мск.
В четверг стало известно, что спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заразился коронавирусом.
"Тамбов" после 13 туров занимает 12-е место, набрав 12 очков.