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Футбол в России

"Тамбов" сообщил о госпитализации главного тренера Первушина с подозрением на пневмонию

В четверг стало известно о заражении коронавирусом спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова

ТАСС, 7 ноября. Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Сергей Первушин госпитализирован с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что тест на коронавирус, проведенный ранее, показал отрицательный результат.

Исполняющим обязанности главного тренера в матче 14-го тура "Тамбов" - "Ахмат" будет Тимур Шипшев. Встреча пройдет в субботу, начало матча в 19:00 мск.

В четверг стало известно, что спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заразился коронавирусом.

"Тамбов" после 13 туров занимает 12-е место, набрав 12 очков.

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