Тарпищев: около 200 тыс. человек в России занимается теннисом

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Порядка 200 тысяч человек в России занимается теннисом - по этому показателю есть прогресс за последние годы. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Ранее правление ФТР единогласно выдвинуло Тарпищева на пост президента организации. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 18 ноября.

"Количество занимающихся теннисом в стране составляет порядка 200 тысяч человек. В этом плане за последние годы подъем есть, - сказал Тарпищев. - В принципе, развитие тенниса во многом зависит от интереса частных инвесторов, и с этой точки зрения, несмотря на катаклизмы, по частному сектору есть значительная прибавка. Это тоже можно рассматривать как достижение последних лет".

Тарпищев является единственным кандидатом на пост президента ФТР. Он возглавляет организацию с 1999 года. Тарпищев является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР).