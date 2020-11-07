Выборы главы Федерации настольного тенниса России планируется провести в конце декабря

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Федерация настольного тенниса России (ФНТР) планирует провести отчетно-выборную конференцию в конце декабря. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ФНТР Роман Марков.

"Исполком запланирован на 12 ноября, в повестке есть вопрос о проведении конференции в конце декабря", - сказал Марков.

Федерацию настольного тенниса России с 2014 года возглавляет Александр Бабаков, который был переизбран на пост президента 10 февраля 2017 года.

Председателем попечительного совета ФНТР является помощник президента РФ Игорь Левитин, который в сентябре был избран президентом Европейского союза настольного тенниса.