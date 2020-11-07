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ATP

Тарпищев: только Россия может похвастаться нахождением двух игроков в топ-10 рейтинга ATP

Президент Федерации тенниса России отметил, что страна находится на верном пути развития этого вида спорта
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) находятся два россиянина, ни одна страна не может похвастаться таким достижением. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Даниил Медведев занимает пятую позицию в рейтинге ATP, Андрей Рублев - восьмую, Карен Хачанов - 19-ю. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лучшей из россиянок является Екатерина Александрова, которая занимает 33-е место.

"Если говорить о результатах [за последние годы], то у мужчин у нас сейчас двое теннисистов в восьмерке, ни одна страна не может похвастаться таким, - сказал Тарпищев. - А если смотреть на первую двадцатку рейтинга ATP, то наших там трое. У девочек сейчас восемь российских теннисисток в первой сотне, но много молодых, я надеюсь, что ситуация выправится. В целом мы находимся на верном пути развития".

Ранее правление ФТР единогласно выдвинуло Тарпищева на пост президента организации, отчетно-выборная конференция пройдет 18 ноября. Тарпищев является единственным кандидатом на пост главы ФТР. Он возглавляет организацию с 1999 года. Тарпищев является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР).

Теги
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATP
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