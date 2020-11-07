Пенза может стать местом проведения предолимпийского чемпионата России по велошоссе

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) на сегодняшний день не получила ни одной официальной заявки от региональных организаций на проведение чемпионата страны по велогонкам на шоссе 2021 года. Как сообщил ТАСС президент ФВСР Вячеслав Екимов, одним из городов, который способен претендовать на этот турнир, является Пенза.

"Пока к нам в федерацию не пришло ни одной официальной заявки от регионов на проведение чемпионата России. Но один из возможных вариантов - это Пенза, - сказал Екимов. - Все станет понятно после того, как пройдет отчетно-выборная конференция. И если я переизберусь, то, конечно, все вопросы вокруг это варианта проработаем".

Отчетно-выборная конференция Федерации велосипедного спорта России запланирована на 12 декабря, Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Чемпионат России - 2020 проходил в августе в Самаре. Пенза последний раз принимала у себя этот турнир в 2006 году.