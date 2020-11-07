"Спартак-2" крупно проиграл "Нижнему Новгороду" в дебютном матче Романьоли

ТАСС, 7 ноября. Московский "Спартак-2" на своем поле потерпел разгромное поражение со счетом 0:4 от "Нижнего Новгорода" в матче 20-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Победу гостям принесли голы Николая Калинского (14-я минута), Тимура Сулейманова (72), Игоря Горбунова (75) и Кирилла Гоцука (88). Дебютный матч за столичную команду провел итальянский голкипер Андреа Романьоли, который присоединился к "Спартаку-2" в июле прошлого года. Его трансфер из итальянской "Ромы" обошелся "Спартаку" в 2,5 млн евро. До переезда в Россию вратарь выступал в основном в Серии C.

Красно-белые не могут победить на протяжении семи матчей первенства (две ничьи, пять поражений).

"Нижний Новгород" возглавил таблицу ФНЛ, имея в активе после 20 туров 45 очков. "Спартак-2" с 30 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре нижегородцы 11 ноября примут московское "Чертаново", красно-белые в тот же день сыграют в гостях с ярославским "Шинником".