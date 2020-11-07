Российские гандболисты победили команду Украины во втором отборочном матче ЧЕ в Минске

ТАСС, 7 ноября. Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Украины в матче группового этапа третьего отборочного раунда чемпионата Европы 2022 года. Встреча состоялась в Минске и завершилась со счетом 30:28.

В первом матче отборочного турнира сборные России и Украины 5 ноября выявить победителя не сумели (27:27). Матч также прошел в столице Белоруссии.

Ранее команды встречались между собой в Минске в 2015 году в рамках отбора на чемпионат Европы - 2016 (27:22 и 30:28 в пользу сборной России).

Россияне с тремя баллами лидируют в таблице группы 3, сборная Украины идет на втором месте с одним набранным очком. Также квартет представлен сборными Чехии и Фарерских островов, которые еще не стартовали в отборочном турнире. По итогам группового этапа первые две команды от каждой из восьми групп напрямую попадут в финальную часть чемпионата, еще четыре места займут лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах.

Чемпионат Европы должен пройти в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года.