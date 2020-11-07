Сборная России по буллитам победила шведов на Кубке Карьяла

Счет открыл нападающий сборной Швеции Антон Ведин (56-я минута). У россиян шайбу в концовке встречи после замены вратаря на полевого игрока забросил форвард уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров (59). Победный буллит реализовал Василий Подколзин из петербургского СКА.

ТАСС, 7 ноября. Сборная России по буллитам победила со счетом 2:1 команду Швеции во втором туре Кубка Карьяла - первого этапа хоккейного Евротура. Матчи турнира проходят на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки без зрителей.

Состав сборной России на турнире сформирован из игроков не старше 20 лет, которые являются кандидатами на поездку на молодежный чемпионат мира. Турнир состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде. Обязанности главного тренера команды на турнире исполняет наставник молодежной сборной Игорь Ларионов.

Сборная России занимает первое место в турнирной таблице (5 очков), шведы располагаются на третьей позиции (1). Сборные Финляндии и Чехии проведут очный матч второго тура позднее в субботу (начало - 18:30 мск). В заключительном, третьем туре 8 ноября россияне встретятся с чехами, шведы - с финнами.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - два.