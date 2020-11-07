Сборная России по буллитам победила шведов на Кубке Карьяла

ТАСС, 7 ноября. Сборная России по буллитам победила со счетом 2:1 команду Швеции во втором туре Кубка Карьяла - первого этапа хоккейного Евротура. Матчи турнира проходят на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки без зрителей.
Счет открыл нападающий сборной Швеции Антон Ведин (56-я минута). У россиян шайбу в концовке встречи после замены вратаря на полевого игрока забросил форвард уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров (59). Победный буллит реализовал Василий Подколзин из петербургского СКА.
Состав сборной России на турнире сформирован из игроков не старше 20 лет, которые являются кандидатами на поездку на молодежный чемпионат мира. Турнир состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде. Обязанности главного тренера команды на турнире исполняет наставник молодежной сборной Игорь Ларионов.
Сборная России занимает первое место в турнирной таблице (5 очков), шведы располагаются на третьей позиции (1). Сборные Финляндии и Чехии проведут очный матч второго тура позднее в субботу (начало - 18:30 мск). В заключительном, третьем туре 8 ноября россияне встретятся с чехами, шведы - с финнами.
Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.
Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - два.
Победный капитанский буллит! #SWERUS #RedMachine pic.twitter.com/v3LWqcseow— Хоккей России (@russiahockey) November 7, 2020