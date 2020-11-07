Тедеско: тренеры "Спартака" получили положительную реакцию игроков на проигрыш "Ростову"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб "Спартака" в матче с "Уралом" получил положительную реакцию от футболистов команды на поражение от "Ростова". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

"Спартак" в 14-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги сыграл вничью с "Уралом" со счетом 2:2, неделю назад уступив "Ростову" - 0:1.

"От сегодняшнего матча мы хотели реакции, поскольку предыдущую встречу сыграли плохо, и здесь главным вопросом было отношение, которое покажут футболисты на поле. В матче с "Ростовом" не было агрессии, силы, поэтому сегодня мы попросили ребят показать реакцию на то поражение и получили ее, - сказал Тедеско. - В первом тайме с первых минут началась битва: "Урал" с первых минут был чуть агрессивнее, чем мы, но мы достаточно хорошо провели первый тайм. Во втором тайме команда играла лучше: было больше контроля, владения мячом, глубоко сажали соперника, провели несколько хороших атак, но гол забить нам так и не удалось".

В следующем туре "Спартак" примет московское "Динамо" 21 ноября.