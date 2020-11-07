Дебютный гол Кавани помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Эвертон" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 7 ноября. "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл со счетом 3:1 "Эвертон" в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла без зрителей на стадионе "Гудисон Парк".

Дубль в составе победителей на свой счет записал Бруну Фернандеш (25-я и 32-я минуты), дебютный гол за "Манчестер Юнайтед" забил вышедший на замену нападающий Эдинсон Кавани (90+4). За хозяев мячом отметился Бернард (19).

Манкунианцы одержали 37-ю победу над "Эвертоном" в Английской премьер-лиге (АПЛ), что является рекордным результатом - ни одна другая команда не обыгрывала кого-либо из своих соперников чаще.

"Манчестер Юнайтед" поднялся на 13-е место таблицы чемпионата, набрав по итогам семи матчей 10 очков. "Эвертон" располагается на пятой строчке с 13 баллами в восьми встречах.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 21 ноября примет "Вест Бромвич", "Эвертон" сыграет в тот же день на выезде с "Фулхэмом".