Тедеско раскритиковал манеру судейства арбитра матча против "Урала"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Арбитр Павел Кукуян в матче "Спартака" против "Урала" фиксировал нарушения правил в эпизодах, когда без этого можно было обойтись. Такое мнение журналистам после встречи высказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

В субботу "Спартак" в 14-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги сыграл вничью с "Уралом" со счетом 2:2. "Урал" забил второй мяч после отбора на грани фола в центре поля.

"Не знаю, был ли фол перед вторым голом "Урала", который стал решающим. Вам решать, судить. Насчет справедливости сегодняшних судейских решений могу заметить, что любое касание с нашей стороны игроков соперника приводило к свистку арбитра. Сегодня мы должны были побеждать", - сказал Тедеско.

"Спартак" не сумел победить во втором матче подряд. В следующем туре клуб примет столичное "Динамо" 21 ноября.