Ларионов: хоккеисты сборной России в матче со шведами прошли хороший тест на прочность

ТАСС, 7 ноября. Игроки сборной России по хоккею прошли хороший тест на прочность и характер во втором матче Кубка Карьяла с командой Швеции. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Игорь Ларионов.

В субботу сборная России по буллитам переиграла команду Швеции со счетом 2:1 и одержала вторую победу на Кубке Карьяла. Сборная России выступает на турнире игроками, которым не исполнилось 20 лет. Обязанности главного тренера команды на турнире исполняет наставник молодежной сборной Игорь Ларионов.

"Очень рад, что в трудной борьбе ребята смогли отыграть достойный матч и справиться с теми трудностями, которые нам представила сборная Швеции. Мы смогли вытащить игру и выиграть ее по буллитам. Так закаляется характер и победный дух, который мы хотим вернуть нашим ребятам, чтобы команда двигалась в правильном направлении, ребята прошли хороший тест на прочность", - отметил Ларионов.

Сборная России сравняла счет за две минуты до окончания основного времени матча благодаря голу Родиона Амирова. В тот момент тренерский штаб заменил вратаря Ярослава Аскарова на шестого полевого игрока.

"Я не скажу, что мы доминировали. Мы пытались играть в тот хоккей, который мы прививаем ребятам, чтобы в любой ситуации независимо от счета мы играли в атаку, играли хладнокровно. Это показал и гол Родиона Амирова, не было навала, были приняты правильные решения. Мы говорим ребятам, чтобы они не чувствовали давление. Холодная голова и мягкие руки решают такие вещи", - подчеркнул исполняющий обязанности главного тренера сборной России.

В заключительном матче Кубка Карьяла сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.