Ларионов: капитан сборной России Подколзин пока не полностью реализовывает свой потенциал

ТАСС, 7 ноября. Капитан сборной России по хоккею Василий Подколзин пока не до конца раскрывает свой потенциал, но на Кубке Карьяла показывает хорошую игру. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Игорь Ларионов.

В субботу сборная России по буллитам переиграла команду Швеции со счетом 2:1 и одержала вторую победу на Кубке Карьяла. Сборная России выступает на турнире игроками, которым не исполнилось 20 лет. Обязанности главного тренера команды на турнире исполняет наставник молодежной сборной Игорь Ларионов. 19-летний Подколзин в матче против шведов сделал голевую передачу и стал автором победного буллита.

"Естественно, для Подколзина большая честь получить капитанскую повязку. Его порой захлестывают эмоции, но его отдача, душа и хоккей дают надежду на то, что это настоящий лидер и капитан. Он лезет туда, где горячо, где больно, и ведет команду за собой, доволен его игрой сейчас, был доволен его игрой в прошлом году. Я не очень доволен его игрой за СКА, он пока полностью не реализовал свой потенциал", - сказал Ларионов.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России отметил хорошую игру вратаря команды Ярослава Аскарова. "Мы имеем вратаря, который дает шанс, это традиции российского и советского хоккея. Когда вратарь играет здорово, это дает больше возможности нападающим на креатив и творчество. Цена какой-то ошибки уменьшается, потому что знаешь, что вратарь подчистит", - заключил Ларионов.

Сборная России набрала пять очков после двух матчей и занимает первое место в турнирной таблице Кубка Карьяла. В заключительной встрече турнира сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.