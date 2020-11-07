Григорий Иванов: футболисты "Урала" в матче против "Спартака" сыграли для болельщиков

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футболисты "Урала" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского "Спартака" сыграли для зрителей, им такие игры нравятся. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Матч в Екатеринбурге завершился вничью со счетом 2:2.

"Всем нельзя быть довольным, мы же не выиграли. Вот победили бы 5:0, тогда всем бы остался довольным, - сказал Иванов. - А так сыграли вничью, значит, какие-то огрехи были, где-то не доработали. Пропустили, считаю, необязательные мячи, в первом голе, например, нам надо было в середине пожестче сыграть".

"Но самое главное - играем мы для людей, а им такие матчи, как сегодняшний со "Спартаком", нравятся. Сама игра и накал мне самому очень понравились. У нас на самом деле хорошая лига, есть хорошие молодые футболисты, надо только немного подождать, дать им время раскрыться. Не сегодня-завтра они выстрелят, уже сейчас ребята из молодежной сборной играют в премьер-лиге", - добавил Иванов.

"Урал" после 14 матчей располагается на 11-м месте, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Юрия Матвеева сыграют на выезде с волгоградским "Ротором" 22 ноября.