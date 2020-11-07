Хоккеист Амиров поблагодарил Третьяка за вызов в сборную России

ТАСС, 7 ноября. Нападающий сборной России Родион Амиров поблагодарил президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка за вызов в национальную команду на Кубок Карьяла. Об этом Амиров заявил журналистам.

В субботу сборная России по буллитам переиграла команду Швеции со счетом 2:1 и одержала вторую победу на Кубке Карьяла. Сборная России выступает на турнире игроками, которым не исполнилось 20 лет. 19-летний Амиров в игре со шведами стал автором заброшенной шайбы и реализовал буллит. Форвард команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" также отметился голом в первом матче турнира с финнами (6:2).

"Думаю, сложно проводить параллели между КХЛ и Евротуром. Это сборная, тут другой уровень, нельзя сравнивать. Я очень благодарен Владиславу Александровичу [Третьяку] за то, что он увидел меня. С меня шоколадка", - сказал Амиров.

Нападающий подчеркнул, что матч со шведами для российской команды получился более сложным, чем с финнами. "Очень тяжелая игра была, хорошо, что смогли сравнять счет. Шведы больше прижимались к своим воротам в зоне обороны, была более сложная игра в плане атаки. Было сложно комбинировать", - отметил Амиров.

Сборная России набрала пять очков после двух матчей и занимает первое место в турнирной таблице Кубка Карьяла. В заключительной встрече турнира россияне в воскресенье сыграют с командой Чехии.