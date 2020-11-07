Орловский: Нурмагомедов должен вернуться и провести еще один бой

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов должен возобновить карьеру еще на один бой. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион организации белорус Андрей Орловский.

"Я Джона Джонса не совсем понимаю, но, безусловно, они с Хабибом - выдающиеся бойцы, - сказал Орловский. - Но я бы отдал Хабибу титул лучшего бойца на данный момент даже за то, что он себе не позволял и не делал того, что Джонс за пределами клетки. Хабиб молодец, я читал, что якобы [президент UFC] Дэйна Уайт уговаривает его вернуться".

"Предполагаю, что так может быть. Думаю, что Хабиб психанет еще на один бой. Я бы на его месте уже смотрел на материальную составляющую", - добавил Орловский, допустив, что в будущем Нурмагомедов может провести реванш с Конором Макгрегором.

Нурмагомедов в октябре победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и объявил о завершении карьеры. Всего на счету 32-летнего спортсмена 29 побед и ни одного поражения.