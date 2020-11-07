"Ротор" вдесятером сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в гостевом матче РПЛ

ТУЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" дома сыграл вничью с волгоградским "Ротором" со счетом 1:1 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
У туляков отличился Кирилл Панченко (5-я минута). В составе гостей гол забил Данил Степанов (62). "Ротор" с 38-й минуты играл в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку Азата Байрыева.
"Арсенал" провел первый матч под руководством главного тренера Дмитрия Парфенова, который сменил Сергея Подпалого.
"Ротор" поднялся на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, в активе команды семь очков в 14 турах. "Арсенал" с 13 очками занимает 12-е место.
В следующем туре волгоградский клуб примет екатеринбургский "Урал" 22 ноября, туляки днем ранее сыграют в гостях с московским "Локомотивом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|13
|9
|1
|3
|25-10
|28
|2
|Спартак
|14
|8
|4
|2
|24-15
|28
|3
|Зенит
|13
|8
|3
|2
|27-9
|27
|4
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|15-10
|23
|5
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|6
|Ростов
|13
|7
|2
|4
|16-13
|23
|7
|Локомотив
|13
|6
|3
|4
|14-11
|21
|8
|Рубин
|13
|6
|3
|4
|21-18
|21
|9
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|16-16
|20
|10
|Краснодар
|13
|5
|3
|5
|22-15
|18
|11
|Урал
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|17-26
|13
|13
|Тамбов
|13
|3
|3
|7
|11-16
|12
|14
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-25
|9
|15
|Ротор
|14
|1
|4
|9
|7-23
|7
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7