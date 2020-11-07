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Футбол в России

"Ротор" вдесятером сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в гостевом матче РПЛ

"Арсенал" провел первый матч под руководством Парфенова

ТУЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" дома сыграл вничью с волгоградским "Ротором" со счетом 1:1 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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У туляков отличился Кирилл Панченко (5-я минута). В составе гостей гол забил Данил Степанов (62). "Ротор" с 38-й минуты играл в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку Азата Байрыева.

"Арсенал" провел первый матч под руководством главного тренера Дмитрия Парфенова, который сменил Сергея Подпалого.

"Ротор" поднялся на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, в активе команды семь очков в 14 турах. "Арсенал" с 13 очками занимает 12-е место.

В следующем туре волгоградский клуб примет екатеринбургский "Урал" 22 ноября, туляки днем ранее сыграют в гостях с московским "Локомотивом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА1391325-1028
2Спартак1484224-1528
3Зенит1383227-927
4Динамо1372415-1023
5Сочи1465322-2023
6Ростов1372416-1323
7Локомотив1363414-1121
8Рубин1363421-1821
9Ахмат1362516-1620
10Краснодар1353522-1518
11Урал1436511-1515
12Арсенал1434717-2613
13Тамбов1333711-1612
14Химки1323813-259
15Ротор141497-237
16Уфа141498-277

 

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