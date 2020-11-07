Призер ОИ-2008 Клоков претендует на пост президента Федерации тяжелой атлетики России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Четыре кандидата будут претендовать на пост президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), выборы которого состоятся 21 ноября. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ФТАР Александр Кишкин.

Отчетно-выборная конференция Федерации тяжелой атлетики России пройдет в Москве. 7 ноября в 18:00 мск закончился срок выдвижения региональными федерациями кандидатов на выборные должности в ФТАР.

"На пост президента Федерации тяжелой атлетики России претендуют действующий глава Максим Агапитов, а также Дмитрий Клоков, Сергей Еремин и Антон Кисляков", - сказал Кишкин.

Агапитов возглавляет ФТАР с 22 ноября 2016 года. Глава фонда "Гераклион" Еремин тогда был одним из кандидатов на пост президента, но снял свою кандидатуру накануне голосования. Клоков, завершивший карьеру спортсмена в 2015 году, является серебряным призером Олимпиады 2008 года в Пекине, имеет в своем активе золотые награды ЧМ-2005 и ЧЕ-2010, а также две серебряных и две бронзовые награды мировых первенств. Кисляков до 22 ноября 2016 года занимал пост вице-президента ФТАР.