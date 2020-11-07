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Кубок Карьяла

Третьяк назвал солидной игру вратаря Аскарова на Кубке Карьяла

Глава Федерации хоккея России отметил, что молодому голкиперу в матче со шведами было особенно сложно

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь сборной России по хоккею Ярослав Аскаров демонстрирует уверенную игру на Кубке Карьяла, несмотря на возраст. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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В субботу россияне обыграли шведов по буллитам со счетом 2:1. В четверг сборная России победила команду Финляндии со счетом 6:2. В обеих встречах ворота защищал 18-летний Аскаров.

"Это хороший вратарь с хорошим характером, поэтому и играет на таком уровне. Легче играть, когда ведешь в первом периоде 3:0 и есть право на ошибку. Очень сложно, особенно молодому, когда счет 0:0 и каждая ошибка стоит проигрыша команде. У него нет волнения, он солидно играет", - сказал Третьяк.

В матче со шведами сборная России отыгралась в концовке благодаря шайбе форварда уфимского "Салавата Юлаева" Родиона Амирова, заброшенной после замены вратаря на шестого полевого игрока. "Амирова я лично поздравил, он вспомнил, что у него фотография со мной. Когда его не брали в сборную 18-летних, я позвонил тренеру: "Я обычно не вмешиваюсь в состав, но есть на Кубке Третьяка приличный бомбардир, не посмотрите ли?" Его вызвали, это перспективный парень", - вспомнил Третьяк.

Аскаров представляет петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге. На драфте Национальной хоккейной лиги этого года он был выбран первым среди россиян - под общим 11-м номером.

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Третьяк, Владислав АлександровичКубок Карьяла
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