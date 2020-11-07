Перенесенный матч КХЛ между "Йокеритом" и "Витязем" пройдет 23 февраля

ТАСС, 7 ноября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хельсинкским "Йокеритом" и подольским "Витязем" перенесен на 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально матч должен был пройти 28 октября. Также на один день перенесена гостевая игра "Витязя" против петербургского СКА, которая теперь состоится 24 февраля.

"Йокерит" и "Витязь" с 23 очками занимают седьмое и восьмое места Западной конференции соответственно. Финский клуб провел 17 матчей, "Витязь" - 21.