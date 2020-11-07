"Крымтеплица" возглавила таблицу чемпионата Крыма по футболу после победы над "Океаном"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крымтеплица" в домашнем матче шестого тура чемпионата Крыма выиграл со счетом 4:1 у "Океана" из Керчи.

В составе хозяев голами отметились Асланбек Сикоев (пятая, 21-я и 25-я минута) и Алексея Бабыря (24), у гостей мяч на счету Бориса Гогичаишвили (24).

В других матчах дня "Евпатория" в гостях обыграла "Фаворит - ВД Кафа" со счетом 1:2, "Гвардеец" разгромил "Кызылташ" (3:0), "Севастополь" обыграл "ТСК-Таврия" (2:0).

После шести туров "Крымтеплица" занимает первое место в таблице чемпионата с 15 очками, "Океан" идет на пятом месте с семью набранными баллами.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь", в сезоне-2019/20 - "Евпатория".

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).