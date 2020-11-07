Победитель Олимпиады Тищенко завоевал титул чемпиона Европы WBO

ТАСС, 7 ноября. Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг. В 10-раундовом поединке в Екатеринбурге он выиграл у британца Джона Маккаллума техническим нокаутом во втором раунде.

Британец после пропущенного удара по корпусу оказался на полу и не сумел встать за положенные 10 секунд. Он не согласился с решением судьи, посчитав, что успел встать и был в состоянии продолжать поединок.

Россиянин завоевал второй титул в карьере: ранее он владел поясом интерконтинентального чемпиона WBO. На счету 29-летнего Тищенко теперь восемь побед (шесть нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года. Боксер занимает седьмое место в рейтинге WBO.

В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

32-летний Маккаллум потерпел второе поражение при 12 победах (ни одного нокаутом).