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Бокс

Семь кандидатов подали документы на выборы президента Международной ассоциации бокса

Одним из них является Умар Кремлев, утверждение кандидатов состоится 12 декабря

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Семь кандидатов на данный момент подали документы на выборы президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС заявил член исполкома AIBA Умар Кремлев.

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Ранее стало известно, что занимающий пост генерального секретаря Федерации бокса России Кремлев подал документы на выборы президента AIBA. В настоящий момент исполняющим обязанности президента AIBA является марокканец Мохаммед Мустасан.

"На сегодня есть семь кандидатов. Я даже не чувствую соперничества, уверен в победе. Чувствую поддержку национальных федераций. Пока семь кандидатов, Мустасан тоже отправил документы", - сказал Кремлев.

"Утверждение кандидатов состоится 12 декабря", - добавил собеседник агентства.

Выборы на пост главы AIBA пройдут в декабре.

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