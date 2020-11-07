Семь кандидатов подали документы на выборы президента Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Семь кандидатов на данный момент подали документы на выборы президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС заявил член исполкома AIBA Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что занимающий пост генерального секретаря Федерации бокса России Кремлев подал документы на выборы президента AIBA. В настоящий момент исполняющим обязанности президента AIBA является марокканец Мохаммед Мустасан.

"На сегодня есть семь кандидатов. Я даже не чувствую соперничества, уверен в победе. Чувствую поддержку национальных федераций. Пока семь кандидатов, Мустасан тоже отправил документы", - сказал Кремлев.

"Утверждение кандидатов состоится 12 декабря", - добавил собеседник агентства.

Выборы на пост главы AIBA пройдут в декабре.