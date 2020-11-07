Центр прогресса бокса имени Бетербиева построят в Дагестане в 2021 году

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Центр прогресса бокса имени Артура Бетербиева будет построен в 2021 году в дагестанском городе Хасавюрт. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Хотим открыть в Хасавюрте центр прогресса бокса имени Артура Бетербиева. В конце следующего года планируем открыть, но с поправками на пандемию. В Дагестане вообще много наших чемпионов мира. Планируем открыть еще один центр прогресса бокса в Каспийске", - сказал Кремлев.

Артуру Бетербиеву 35 лет, он является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг.