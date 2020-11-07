Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли "Эсбьерг" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 7 ноября. Женский российский гандбольный клуб "Ростов-Дон" на своей площадке победил датский "Эсбьерг" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 28:24.

"Ростов-Дон" одержал четвертую победу при одной ничьей и возглавил таблицу группы А, набрав в пяти матчах девять очков. "Эсбьерг" потерпел четвертое поражение и располагается на шестом месте таблицы с тремя баллами в активе в шести встречах.

В следующем туре "Ростов-Дон" снова сыграет с датской командой 15 октября на выезде.