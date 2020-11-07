{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли "Эсбьерг" в матче Лиги чемпионов

"Ростов-Дон" возглавил таблицу группы А, не имея поражений после пяти матчей

ТАСС, 7 ноября. Женский российский гандбольный клуб "Ростов-Дон" на своей площадке победил датский "Эсбьерг" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 28:24.

"Ростов-Дон" одержал четвертую победу при одной ничьей и возглавил таблицу группы А, набрав в пяти матчах девять очков. "Эсбьерг" потерпел четвертое поражение и располагается на шестом месте таблицы с тремя баллами в активе в шести встречах.

В следующем туре "Ростов-Дон" снова сыграет с датской командой 15 октября на выезде.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
ММА
Боец ММА Евлоев может провести поединок против Ландвера на турнире UFC
Турнир пройдет 5 декабря в Лас-Вегасе
Читать полностью