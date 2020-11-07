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Летние олимпийские виды спорта

Словенец Роглич лидирует в общем зачете перед последним этапом "Вуэльты"

Россиянин Александр Власов располагается на 11-м месте
Примож Роглич EPA-EFE/Kiko Huesca
Описание
Примож Роглич
© EPA-EFE/Kiko Huesca

ТАСС, 7 ноября. Словенский гонщик Примож Роглич из команды Team Jumbo-Visma ("Тим Джамбо-Висма") остался лидером перед последним, заключительным этапом престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта". Протяженность 17-го этапа составила 178,2 км.

Победителем этапа стал француз Давид Годю из Groupama-FDJ ("Групама - Эф-ди-джей"). Он преодолел дистанцию за 4 часа 54 минуты 32 секунды. Вторым финишировал швейцарец Джино Медер (отставание 28 секунд) из NTT ("Эн-ти-ти"), третьим - испанец Ион Исагирре Инсаусти (+1.05) из "Астаны". Его партнер по команде россиянин Александр Власов стал 14-м (+3.38).

Роглич лидирует перед последним, спринтерским этапом с результатом 69:17.59, второе место занимает эквадорец Ричард Карапас (+0.24) из команды Ineos ("Инеос"), третье - британец Хью Карти (+0.47), представляющий EF Pro Cycling ("И-эф про сайклин"). Власов (+9.36) располагается на 11-й строчке.

Заключительный, 18-й этап протяженностью 139,6 км пройдет 8 ноября. "Вуэльта" проводится в 75-й раз, впервые она состоялась в 1935 году. Действующим победителем является Роглич. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов (2007).

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