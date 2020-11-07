Три представителя клуба КХЛ "Йокерит" заразились коронавирусом

ТАСС, 7 ноября. Тесты трех представителей хельсинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" на коронавирус дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Имена и должности заразившихся не сообщаются. Отмечается, что клуб сможет провести матч против петербургского СКА 10 ноября, так как ранее изолированные игроки уже вернулись в общую группу. Также сообщается, что в основной состав клуба будут вызваны игроки молодежной команды.

23 октября стало известно, что финский клуб ушел на карантин из-за положительных результатов тестов на коронавирус у четверых представителей команды. Клуб пропустил домашние матчи с екатеринбургским "Автомобилистом" (26 октября) и подольским "Витязем" (28 октября).

В сентябре "Йокерит" уже находился на карантине после встречи с нижнекамским "Нефтехимиком" (6:0). Игроки хельсинского клуба попали в контактную группу, в связи с чем КХЛ перенесла пять матчей команды.

В нынешнем сезоне "Йокерит" провел 17 матчей, в которых набрал 23 очка, и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.