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ММА

Боец ММА Евлоев может провести поединок против Ландвера на турнире UFC

Турнир пройдет 5 декабря в Лас-Вегасе

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев может провести поединок против американца Нейта Ландвера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 5 декабря. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Мовсар может провести бой с Ландвером 5 декабря. Контракт еще не подписан", - сказал собеседник агентства.

Турнир пройдет 5 декабря в Лас-Вегасе. В активе 26-летнего Евлоева 13 побед и ни одного поражения в ММА. В послужном списке 32-летнего Ландвера - 14 побед, 3 поражения.

Теги
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