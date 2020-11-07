Боец ММА Евлоев может провести поединок против Ландвера на турнире UFC

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев может провести поединок против американца Нейта Ландвера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 5 декабря. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Мовсар может провести бой с Ландвером 5 декабря. Контракт еще не подписан", - сказал собеседник агентства.

Турнир пройдет 5 декабря в Лас-Вегасе. В активе 26-летнего Евлоева 13 побед и ни одного поражения в ММА. В послужном списке 32-летнего Ландвера - 14 побед, 3 поражения.