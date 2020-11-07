"Так закаляется характер". Сборная России одержала волевую победу над шведами в Евротуре

Во втором матче Кубка Карьяла россияне сумели отыграться за две минуты до финальной сирены, главными героями встречи стали вратарь Ярослав Аскаров и форварды Родион Амиров и Василий Подколзин

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сборная России по буллитам обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и одержала вторую победу подряд на Кубке Карьяла. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки без зрителей. Сборная России гарантировала себе как минимум второе место на турнире, для победы команде Игоря Ларионова необходимо в заключительном туре обыграть чехов.

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Второй матч для молодых хоккеистов сборной России оказался намного сложнее стартовой игры с финнами. Тогда россияне сумели забросить быструю шайбу, а по итогам первого периода вели со счетом 3:0. После той встречи исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов предполагал, что матч с "Тре крунур" получится более тяжелым из-за серьезного настроя соперника на молодую российскую команду. К тому же скандинавы в первой встрече турнира уступили чехам (1:3). Шведы, как и финны, перед началом турнира возмущались решением Федерации хоккея России (ФХР) отправить на турнир молодежную сборную, которой предстоит сыграть на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет с 26 декабря по 5 ноября в Канаде. "Это стало для нас сюрпризом, между странами есть диалог, мы договорились отправлять лучшие национальные команды. Можем ли мы сделать то же самое? Мы рассматриваем Евротур как взрослый турнир", - заявил перед началом Кубка Карьяла директор Шведского хоккейного союза Улоф Эстблом в интервью местной газете Aftonbladet.

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После матча с финнами Ларионов анонсировал изменения. Однако на лед вышел тот же победный состав, корректировки произошли только в сочетаниях. Максим Грошев занял место в первом звене с Василием Подколзиным и Маратом Хуснутдиновым, а Егор Афанасьев опустился в третью тройку. Арсений Грицюк оказался во второй тройке с давним партнером по клубу Молодежной хоккейной лиги "Омские ястребы" Егором Чинаховым. Шведы же после громких заявлений относительно ФХР обожглись сами. Запланированные товарищеские матчи молодежной сборной Швеции с финнами не состоялись из-за заражения коронавирусом игроков шведской команды. При этом скандинавам не удалось проверить свою небесталанную молодежь и на этапе Евротура. Главный тренер "Тре крунур" Юхан Гарпенлёв привез в Хельсинки далеко не самую сильную команду, в ней нет ни одного игрока с опытом игры в КХЛ, а дебютные встречи на Евротуре проводят сразу 10 хоккеистов. Однако состав шведской команды выглядел более сильным, чем у финнов. В составе был и один чемпион мира 2018 года - Лиас Андерссон. Вязкий хоккей Тренеры сборных России и Швеции Ларионов и Гарпенлёв хорошо знают друг друга. С 1993 по 1995 год они не просто были партнерами по "Сан-Хосе", но и играли в одном звене. Оба наставника проповедуют примерно одинаковый стиль с упором на комбинационный хоккей, контроль шайбы и хорошее катание. Отчасти из-за этого игра получилась вязкой, равно как и напряженной.

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"С финнами сразу забили, что дало преимущество, а здесь был вязкий хоккей и было сложнее. Тем более шведы готовились уже не к какой-то молодежной команде. Они видели, что перед ними опытные игроки, и отношение у них было другое, не шапкозакидательское", - отметил в беседе с ТАСС президент ФХР Владислав Третьяк. Первый период по броскам и опасным моментам остался за шведами. Во втором игровом отрезке россияне владели инициативой и перебросали более опытного соперника - 19:9. Однако открыть счет команды не сумели благодаря прекрасным действиям вратарей Ярослава Аскарова и Самуэля Эрссона. Аскаров в матче с финнами стал самым молодым вратарем в истории сборной России, а Эрссон проводил свой первый матч на турнире. Развязка наступила за пять минут до окончания третьего периода, именно в этот момент шведы открыли счет усилиями Антона Ведина. Чуть менее чем за две минуты до окончания игрового отрезка Ларионов взял тайм-аут и заменил вратаря шестым полевым игроком. Тренерскому штабу удалось на планшете начертить нужную комбинацию, а игрокам воплотить задумку на практике. После великолепной передачи капитана команды Василия Подколзина Родион Амиров остался один перед воротами шведской сборной и отправил шайбу в ближний угол, переведя игру в овертайм. "Вася Подколзин отдал мне просто блестящую передачу, мне оставалось только попасть в ближний угол", - сказал Амиров после матча. Третьяк заслужил шоколадку В овертайме обе команды имели неплохие шансы вырвать победу, но игра дошла до серии буллитов. Чуть острее действовали шведы. В самом опасном моменте после выхода два в одного российскую команду выручил Аскаров. "Мы имеем вратаря, который дает шанс, это традиции российского и советского хоккея. Когда вратарь играет здорово, это дает больше возможностей нападающим на креатив и творчество. Цена какой-то ошибки уменьшается, потому что знаешь, что вратарь подчистит", - отметил Ларионов. В серии буллитов главными героями стали те же лица - Амиров и Подколзин реализовали свои попытки, а Аскаров отразил четыре буллита из пяти. "Это хороший вратарь с хорошим характером, поэтому и играет на таком уровне. Легче играть, когда ведешь в первом периоде 3:0 и есть право на ошибку, очень сложно, особенно молодому, когда счет 0:0 и каждая ошибка стоит проигрыша команде. У него нет волнения, он солидно играет", - сказал Третьяк.

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В беседе с ТАСС президент ФХР признался, что именно он несколько лет назад порекомендовал включить Амирова в состав юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет). "Амирова я лично поздравил, он вспомнил, что у него фотография со мной. Когда его не брали в сборную 18-летних, я позвонил тренеру: "Я обычно не вмешиваюсь в состав, но есть на Кубке Третьяка приличный бомбардир, не посмотрите ли?" Его вызвали, это перспективный парень", - вспомнил Третьяк. Амиров, в свою очередь, поблагодарил трехкратного олимпийского чемпиона за доверие не только заброшенными шайбами. "Я очень благодарен Владиславу Александровичу [Третьяку] за то, что он увидел меня. С меня шоколадка", - сказал Амиров. Ларионов остался доволен самоотдачей игроков, по мнению тренера, российские хоккеисты отыграли достойный матч и сумели справиться со сложностями, которые создала сборная Швеции. "Так закаляется характер и победный дух, который мы хотим вернуть нашим ребятам, чтобы команда двигалась в правильном направлении, ребята прошли хороший тест на прочность", - подчеркнул Ларионов. В матче с чехами будет еще сложнее Чтобы выиграть турнир сборной России нужно победить чехов в воскресенье (начало матча - 14:30 мск). Россиян устроит победа не в основное время - тогда при равенстве очков команда Игоря Ларионова окажется выше из-за победы в очной встрече.

Чехи привезли на турнир самый опытный состав, в котором оказались семь игроков КХЛ, а также лучший защитник чемпионата мира 2019 года Филип Гронек, права на которого принадлежат "Детройту". На Кубке Карьяла чешская сборная обыграла шведов (3:1) и финнов (2:0). Первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг отметил, что, несмотря на две победы, россиянам есть что улучшать в своей игре. "У нас сегодня было очень много потерь и ошибок, но за счет русского характера, командного духа и самоотдачи мы превзошли сборную Швеции. Нам надо улучшать большинство, сегодня мы не забили ни одной шайбы", - сказал Ротенберг ТАСС. "Сборная Чехии - это следующая ступень, по этому турниру видно, что это еще более серьезный соперник. Сборная Чехии будет для нас самым серьезным соперником на этом турнире, но, сыграв правильно тактически и разобрав ошибки сегодняшнего матча, мы завтра, как всегда, пойдем только за победой", - добавил он.

Хоккей. Кубок Карьяла М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Чехия 2 2 0 0 0 0 0 5-1 6 2 Россия 2 1 0 1 0 0 0 8-3 5 3 Швеция 2 0 0 0 1 0 1 2-5 1 4 Финляндия 2 0 0 0 0 0 2 2-8 0